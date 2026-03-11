МЧС разослало белорусам SMS с предупреждением. Что происходит?

В сообщении значилась весьма актуальная просьба — не выходить на лёд. Спасатели предупредили, что с приходом весны он становится не просто тонким, а «крайне коварным и опасным».
В пресс-службе МЧС объяснили, что под воздействием талой воды, солнца и ветра структура льда стремительно разрушается, превращаясь в рыхлую массу: та, в свою очередь, может провалиться даже под малейшим весом. В связи с этим спасатели и решили напомнить белорусам об опасности.
«С целью предупреждения трагических случаев на водных объектах страны принято решение об информировании населения путём рассылки текстового сообщения: “МЧС предупреждает! Выход на лёд смертельно опасен”», — отметили в ведомстве.
Скриншот SMS от МЧС, которое пришло сегодня многим белорусам.
О чём важно знать?
Спасатели предупредили:
весенний лёд часто имеет желтоватый или сероватый оттенок, что указывает на его непрочность;
толщина льда может резко меняться на разных участках (особенно опасны места впадения ручьев, выхода родников, у камышей и кустов);
провалившись под лёд, человек испытывает шок от холода, быстро теряет силы, и вероятность спасения значительно снижается.
Двое подростков провалились под лёд в Гродно.
Ранее Smartpress.by писал, что в начале марта в Гродно двое подростков провалились под лёд во время фотосессии на Немане. По информации ОСВОД, молодые люди гуляли возле областного драмтеатра и решила спуститься к реке, чтобы сделать красивые снимки.
В итоге под одним из них сломался лёд. Парень упал в Неман с вещами и его понесло течением. Подруга бросилась на помощь, но тоже провалилась. К счастью, тонущих вовремя заметили прохожие. Двое мужчин поспешили на помощь и помогли ребятам выбраться из ледяной воды. На место вызвали скорую, никто не пострадал.