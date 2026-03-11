МЧС разослало белорусам SMS с предупреждением. Что происходит?

В итоге под одним из них сломался лёд. Парень упал в Неман с вещами и его понесло течением. Подруга бросилась на помощь, но тоже провалилась. К счастью, тонущих вовремя заметили прохожие. Двое мужчин поспешили на помощь и помогли ребятам выбраться из ледяной воды. На место вызвали скорую, никто не пострадал.