Янтарный комбинат и калининградские переработчики подписали рекордное соглашение на 110 тонн сырья

Механизм прямых поставок кластеру работает с 2021 года. За это время калининградские переработчики получили 81 тонну янтаря, из них 26 тонн — в 2025 году. Ассоциация объединяет 41 предприятие, работающее под эгидой центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».