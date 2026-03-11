Янтарный комбинат и калининградские переработчики подписали рекордное соглашение на 110 тонн сырья

В Калининграде заключён крупнейший в истории прямой контракт на поставку янтаря между Калининградским янтарным комбинатом (Госкорпорация Ростех) и Ассоциацией «Кластер янтарной промышленности Калининградской области». Двухлетний договор предусматривает отгрузку 110 тонн сырья.
Предприятия кластера получат янтарь на особых условиях — со скидкой 15% от рыночной цены и без участия в биржевых торгах. Ключевое требование: весь камень должен быть переработан в Калининградской области.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что принципиальная позиция региона — торговать не сырьём, а готовыми изделиями местных мастеров. Именно этот подход заложен в основу соглашения.
Генеральный директор комбината Михаил Зацепин пояснил, что фиксированная цена на два года даст предприятиям возможность прогнозировать затраты. Поставки будут идти по потребности, первая партия запланирована на апрель. Если объём выберут быстрее, стороны готовы рассмотреть дополнительный договор.
Механизм прямых поставок кластеру работает с 2021 года. За это время калининградские переработчики получили 81 тонну янтаря, из них 26 тонн — в 2025 году. Ассоциация объединяет 41 предприятие, работающее под эгидой центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».