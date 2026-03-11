Курды: история народа, где проживают

На протяжении истории курды неоднократно предпринимали попытки создания собственной государственности. С XVI по XIX век на территории Курдистана существовали полуавтономные княжества в составе Османской империи и Ирана. В XX веке были недолговечные образования, такие как Королевство Курдистан (1922−1924) в Ираке и Мехабадская республика (1946) в Иране при поддержке СССР.