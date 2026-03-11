Курды: история народа, где проживают

Курды — это ираноязычный народ, исторически проживающий на территории Ближнего Востока. Их общая численность оценивается в пределах от 30 до 50 миллионов человек, что делает их четвертой по величине этнической группой региона.
Курдский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Подавляющее большинство курдов исповедует ислам суннитского толка, также распространены суфийские ордена и синкретические верования (например, алевизм). Отдельную этноконфессиональную группу составляют езиды, чья религия сформировалась на основе древних иранских верований.
Где живут курды?
Главная особенность географии курдов — отсутствие единого национального государства. Их историческая родина — это обширный, но не имеющий четких политических границ регион, называемый Курдистаном.
Курдистан — это историко-географическая область в Западной Азии, где курды составляют большинство населения. Сегодня эта территория разделена между четырьмя государствами:
— Турция (Северный Курдистан): здесь проживает самая многочисленная курдская община — около 18−20% населения страны (15−20 млн человек). Компактно проживают на юго-востоке, неофициальная столица — город Диярбакыр.
— Иран (Восточный Курдистан): курды населяют провинции на северо-западе страны, включая остан Курдистан, Керманшах и Западный Азербайджан. Это один из наименее развитых регионов Ирана.
— Ирак (Южный Курдистан): обладает самым широким статусом автономии (Курдский автономный район) со столицей в Эрбиле. Автономия имеет собственное правительство, парламент и вооруженные силы (пешмерга). Статус закреплен в конституции Ирака 2005 года.
— Сирия (Западный Курдистан, также известный как Рожава): курды населяют северные и северо-восточные районы страны. После начала гражданской войны здесь была провозглашена автономная администрация, что привело к неоднократным военным интервенциям Турции.
Помимо этого, существуют крупные диаспоры в Европе (особенно в Германии), на Кавказе (Армения, Азербайджан, Грузия), в России (Краснодарский край) и странах Центральной Азии.
История государственности Курдистана
Происхождение курдов — длительный процесс, занявший около двух тысячелетий. Они сформировались из множества древних племен, населявших горные области Передней Азии. Первые упоминания о предках курдов относятся к VI веку до н. э.
На протяжении истории курды неоднократно предпринимали попытки создания собственной государственности. С XVI по XIX век на территории Курдистана существовали полуавтономные княжества в составе Османской империи и Ирана. В XX веке были недолговечные образования, такие как Королевство Курдистан (1922−1924) в Ираке и Мехабадская республика (1946) в Иране при поддержке СССР.