Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курды: история народа, где проживают

Курды проживают на территории четырех стран на Ближнем Востоке.

Источник: AP 2024

Курды — это ираноязычный народ, исторически проживающий на территории Ближнего Востока. Их общая численность оценивается в пределах от 30 до 50 миллионов человек, что делает их четвертой по величине этнической группой региона.

Курдский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи. Подавляющее большинство курдов исповедует ислам суннитского толка, также распространены суфийские ордена и синкретические верования (например, алевизм). Отдельную этноконфессиональную группу составляют езиды, чья религия сформировалась на основе древних иранских верований.

Где живут курды?

Главная особенность географии курдов — отсутствие единого национального государства. Их историческая родина — это обширный, но не имеющий четких политических границ регион, называемый Курдистаном.

Курдистан — это историко-географическая область в Западной Азии, где курды составляют большинство населения. Сегодня эта территория разделена между четырьмя государствами:

— Турция (Северный Курдистан): здесь проживает самая многочисленная курдская община — около 18−20% населения страны (15−20 млн человек). Компактно проживают на юго-востоке, неофициальная столица — город Диярбакыр.

— Иран (Восточный Курдистан): курды населяют провинции на северо-западе страны, включая остан Курдистан, Керманшах и Западный Азербайджан. Это один из наименее развитых регионов Ирана.

— Ирак (Южный Курдистан): обладает самым широким статусом автономии (Курдский автономный район) со столицей в Эрбиле. Автономия имеет собственное правительство, парламент и вооруженные силы (пешмерга). Статус закреплен в конституции Ирака 2005 года.

— Сирия (Западный Курдистан, также известный как Рожава): курды населяют северные и северо-восточные районы страны. После начала гражданской войны здесь была провозглашена автономная администрация, что привело к неоднократным военным интервенциям Турции.

Помимо этого, существуют крупные диаспоры в Европе (особенно в Германии), на Кавказе (Армения, Азербайджан, Грузия), в России (Краснодарский край) и странах Центральной Азии.

История государственности Курдистана

Происхождение курдов — длительный процесс, занявший около двух тысячелетий. Они сформировались из множества древних племен, населявших горные области Передней Азии. Первые упоминания о предках курдов относятся к VI веку до н. э.

На протяжении истории курды неоднократно предпринимали попытки создания собственной государственности. С XVI по XIX век на территории Курдистана существовали полуавтономные княжества в составе Османской империи и Ирана. В XX веке были недолговечные образования, такие как Королевство Курдистан (1922−1924) в Ираке и Мехабадская республика (1946) в Иране при поддержке СССР.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше