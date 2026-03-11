На проект рекультивации полигона в Круглово ищут подрядчика

Отметим, что в июле текущего года в региональном минприроды сообщали, что закрытие полигона ТБО в Круглово планируется в этом году. В марте 2025 года в минприроды обещали, что в июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Тогда же начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева рассказала «Новому Калининграду», что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон, и закрыться он должен, согласно территориальной схеме, вероятнее всего, в середине лета текущего года.