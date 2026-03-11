Нежные васильки, весна и образ сильной женщины: в Калининграде открылась выставка, посвящённая Королеве Луизе (фото)

В корпусе «Пакгауз» Музея Мирового океана открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения великой правительницы Пруссии — Королевы Луизы. Корреспонденты «Клопс» побывали на торжественном открытии во вторник, 10 марта.
Выставка с говорящим названием «Королева Луиза: идеал или красивая легенда» организована в соавторстве с Государственным музеем-заповедником «Царское село».
Посетители сами могут найти ответы на вопрос, кем же на самом деле была великая правительница Пруссии, ставшая героиней стольких легенд. Кураторы экспозиции попытались отойти от привычного образа политической деятельницы и показать Луизу живым человеком, женщиной — со своими привычками, увлечениями и тёплыми отношениями в семье.
Гостей выставки встречали васильки — любимые цветы королевы. В синих тонах оформили и всё пространство: чтобы подчеркнуть эпоху и личные пристрастия Луизы. Посетительницам дарили бутоньерки, созданные руками сотрудников музея.
Куратор проекта, начальник выставочного отдела Музея Мирового океана Марина Королёва объяснила, почему организаторы решили отказаться от привычного взгляда на историческую фигуру.
«Для нас это был своеобразный вызов, — призналась она. — Делать выставку в городе, где о Луизе знают, пожалуй, все, — всегда большой риск. Мы попытались показать её такой, какой она открылась нам. Основой стала книга из нашего фонда, которую мы перевели. Она построена на дневниках, письмах и воспоминаниях современников о королеве».
Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова назвала выставку подарком женщинам к весне и напомнила о значении подобных проектов.
«Мы только что отметили с вами прекрасный праздник весны. И, по сути дела, эта [экспозиция] выступает как подарок женщинам, дамам, подарок необыкновенной королеве и удивительному человеку, о котором так много говорят», — поделилась Сивкова.
В открытии также участвовали представители города Советска, где имя королевы чтят особенно бережно — там сохранилась кирха, построенная в её честь. Глава муниципалитета Аркадий Данилов отметил, что выставка станет ещё одним мостом между музеем и городом, а также пообещал продолжение совместных проектов, включая создание парка скульптур в Советске.
Экспозиция объединила предметы из собрания Музея Мирового океана, Государственного музея-заповедника «Царское Село», Музея истории Советска, Музея Тильзитского мира и частных коллекций. Среди экспонатов — старинные карты, скульптуры, живопись и графика западноевропейских художников, предметы быта, в том числе из янтаря, а также личные вещи из гардероба королевы.
Завершается выставка интерактивной зоной. На большом сердце каждый посетитель может оставить цветной стикер — синий, если считает Луизу идеалом, или розовый, если склоняется к версии о красивой легенде. Организаторы обещают, что голосование продлится всё время экспозиции.
В музее Тильзитского мира в Советске 14 марта также откроется выставка, посвящённая Королеве Луизе.