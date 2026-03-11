Ричмонд
Пьяный омич протаранил магазин на своем авто, а после заявил об его угоне

Пьянство за рулем и ложный донос обошлись мужчине очень дорого — он лишен прав на два года, а его автомобиль конфискован.

Источник: Комсомольская правда

Старую схему избегания наказания решил провернуть житель города Калачинск. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, он совершил серьезное ДТП. А сбежав с места происшествия, позвонил в полицию с заявлением об якобы угнанном у него автомобиле.

Суд не оценил «находчивость» жителя города Калачинска, который пытался свалить свое преступление на несуществующих «угонщиков». Следователи поэтапно восстановили произошедшее происшествие, в котором пьяный омич въехал в здание магазина «Автозапчасти». По данным правоохранителей, омич, после совершенного ДТП на автомобиле, убежал с места происшествия, а спустя время позвонил в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля.

Однако, под доводом веских доказательств обмана, суд не поверил мужчине и назначил весьма суровое наказание незадачливому обманщику. Теперь он обязан отработать 400 часов обязательных работ; он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев; он обязан выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать принадлежащий осужденному автомобиль в собственность Российской Федерации.

