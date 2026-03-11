Пьяный омич протаранил магазин на своем авто, а после заявил об его угоне

Суд не оценил «находчивость» жителя города Калачинска, который пытался свалить свое преступление на несуществующих «угонщиков». Следователи поэтапно восстановили произошедшее происшествие, в котором пьяный омич въехал в здание магазина «Автозапчасти». По данным правоохранителей, омич, после совершенного ДТП на автомобиле, убежал с места происшествия, а спустя время позвонил в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля.