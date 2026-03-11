В Волгограде в здании дореволюционной пожарной каланчи откроют музей

В здании пожарной каланчи XIX века в Волгограде откроют музей импрессиониста Виктора Лосева и арт-центр, сообщает пресс-служба областной администрации.
Художественный комплекс заработает в мае — к 100-летию Лосева.
В среду принято решение о передаче здания музею Машкова. Оно будет частью большого культурного комплекса, который включает в себя также здание ЦУМа.
В фонд будущего музея поступила ранее не экспонировавшаяся картина Лосева «На Аллее Героев».
Также в каланче будет широко представлено творческое наследие других сталинградских и волгоградских художников.