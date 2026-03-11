Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде в здании дореволюционной пожарной каланчи откроют музей

В здании пожарной каланчи XIX века в Волгограде откроют музей импрессиониста Виктора Лосева и арт-центр, сообщает пресс-служба областной администрации.

В здании пожарной каланчи XIX века в Волгограде откроют музей импрессиониста Виктора Лосева и арт-центр, сообщает пресс-служба областной администрации.

Художественный комплекс заработает в мае — к 100-летию Лосева.

В среду принято решение о передаче здания музею Машкова. Оно будет частью большого культурного комплекса, который включает в себя также здание ЦУМа.

В фонд будущего музея поступила ранее не экспонировавшаяся картина Лосева «На Аллее Героев».

Также в каланче будет широко представлено творческое наследие других сталинградских и волгоградских художников.