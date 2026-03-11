Екатеринбуржцам напомнили о запрете выхода на лед

Всего с начала года произошло уже четыре происшествия на водных объектах. Спасатели напоминают: выход на лед разрешен только в специальных локациях, а в Екатеринбурге их нет.
— Поэтому в местах возможного выхода людей на лед установлено 92 соответствующих запрещающих знака. Игнорирование таких табличек грозит штрафом в размере 500 рублей, а иногда — потерей здоровья или жизни, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
В случае если вы провалились под лед, необходимо следовать следующим правилам: широко раскинуть руки по кромкам льда, постараться переместиться к краю полыньи без течения, выбираться без резких движений, наползая грудью на лед, а после перекатиться и ползти туда, откуда пришли.
Если вы стали свидетелем несчастного случая, позвоните по номеру 112, а пока едут спасатели, попытайтесь оказать первую помощь пострадавшему.
Напомним, что 10 марта на городском пруду Екатеринбурга под лед провалилась женщина. Когда спасатели приехали, на месте уже никого не было — пострадавшая самостоятельно покинула место происшествия.