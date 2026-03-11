Сорвал куш и несколько дней не приходит за ним: житель Башкирии стал миллионером 8 марта

Житель Башкирии стал обладателем миллиона рублей в праздничном тираже, приуроченном к Международному женскому дню. Розыгрыш прошел 8 марта, однако победитель до сих пор не обратился за выигрышем.
Счастливый билет приобрел участник из села Ангасяк в местном почтовом отделении. Как сообщает пресс-служба лотереи, организаторы не могут найти его уже несколько дней.
Всего по итогам тиража миллионерами стали 19 человек из Кемеровской, Курской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Пермского края, Башкирии и Марий Эл.
