«Сбежавшую» башню с драконами Тильзита вернули на дом Советска

В городе Советске отреставрировали исторический дом по улице Луначарского. И вернули ему башню с драконами. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области. Здесь отметили, что когда только начинали реставрацию, башни на доме уже и не было. Остались лишь старые фотографии. По этим фото и решили восстановить утраченную башню и прежнюю красоту объекту культурного наследия.
Башне вернули купол оригинальной формы, сделали шпиль и увенчали им силуэт дома. А еще по тем же старым снимкам восстановили три фигурных окна и витражное стекло.
Привели в порядок и драконов, которые спускаются по краям башни. Они теперь снова украшают и словно берегут башню.
Советск до 1946 года назывался Тильзит. Он расположен на реке Неман, недалеко от границы с Литвой.
2 ноября 1552 года прусский герцог Альбрехт даровал Тильзиту городские права, включая собственный герб, городской совет и суд. 25 июня (7 июля) 1807 года в Тильзите был заключен мирный договор между императорами России Александром I и Франции Наполеоном I Бонапартом. По Тильзитскому миру Пруссия была урезана территориально и обложена огромной контрибуцией.
В XIX веке Тильзит быстро развивался благодаря своему выгодному расположению — росли торговля и промышленность, особенно деревообработка.
7 сентября 1946 года город Тильзит переименовали в Советск.