«Сбежавшую» башню с драконами Тильзита вернули на дом Советска

В городе Советске отреставрировали исторический дом по улице Луначарского. И вернули ему башню с драконами. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области. Здесь отметили, что когда только начинали реставрацию, башни на доме уже и не было. Остались лишь старые фотографии. По этим фото и решили восстановить утраченную башню и прежнюю красоту объекту культурного наследия.