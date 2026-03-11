В Малиновке через суд добиваются сноса незаконно построенных коттеджей

Администрация муниципального округа передала в аренду земельный участок площадью более 6,6 тыс. квадратных метров. Его кадастровая стоимость превышает 5,4 млн рублей. Землю предоставили для строительства жилого комплекса коттеджного типа. Однако проверка показала, что участок фактически относится к территории общего пользования и находится в зоне транспортной инфраструктуры. Кроме того, выявлено нецелевое использование земли.