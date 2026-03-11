В Малиновке через суд добиваются сноса незаконно построенных коттеджей

Прокуратура Зеленоградского района добивается через суд сноса построек, возведённых на участке в посёлке Малиновка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 11 марта.
Администрация муниципального округа передала в аренду земельный участок площадью более 6,6 тыс. квадратных метров. Его кадастровая стоимость превышает 5,4 млн рублей. Землю предоставили для строительства жилого комплекса коттеджного типа. Однако проверка показала, что участок фактически относится к территории общего пользования и находится в зоне транспортной инфраструктуры. Кроме того, выявлено нецелевое использование земли.
Прокуратура направила в суд заявление о признании незаконным формирования земельного участка и сносе расположенных на нём строений. Иск находится на рассмотрении суда.
В феврале сообщалось, что прокуратура через суд добивается ликвидации самостроя в Виштынецком нацпарке.