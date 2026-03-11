Россия принимает меры безопасности из-за действий Украина, заявил Песков

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия принимает системные меры по обеспечению безопасности своих граждан на фоне действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об ограничениях интернета.
«Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные меры, ответные, с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с ограничением интернета в регионах страны.