Роддом в Дагестане выплатит 1 млн рублей женщине, которая уже не сможет иметь детей

Но мучения не закончились. Через две недели ее выписали домой с постоянной болью в правом боку. В октябре у нее нашли гной в ране. В ноябре врачи удалили гематому в брюшной полости, часть тонкой кишки и кисту на яичнике. Но боль не уходила.