Роддом в Дагестане выплатит 1 млн рублей женщине, которая уже не сможет иметь детей

В Дагестане суд обязал роддом выплатить миллион рублей за моральный вред пациентке, которая лишилась возможности в будущем иметь детей и четыре месяца страдала от боли. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».
В сентябре 2022 года Аминат поступила в один из роддомов республики. По ее словам, беременность протекала нормально, анализы были хорошими. Через несколько дней врачи сделали кесарево сечение. Ребенок родился здоровым. Но у мамы поднялась температура. Врачи успокаивали: после операции такое бывает.
«Бывает» длилось четыре месяца. Температура не спадала. Женщина слабела, появилась одышка. Врачи не могли понять причину. Ей делали операции, звали других специалистов, но легче не становилось.
19 сентября Аминат перевели в Республиканскую клиническую больницу. В тот же день снова прооперировали. Тогда пациентка узнала страшную правду: ей удалили матку. После этого температура снизилась, женщину перевели в обычную палату.
Но мучения не закончились. Через две недели ее выписали домой с постоянной болью в правом боку. В октябре у нее нашли гной в ране. В ноябре врачи удалили гематому в брюшной полости, часть тонкой кишки и кисту на яичнике. Но боль не уходила.
В декабре семья полетела в Москву. Там состояние удалось стабилизировать. Врачи предупредили: здоровье теперь требует постоянного наблюдения. И детей у Аминат больше не будет.
Суд первой инстанции признал вину роддома и назначил компенсацию 500 тысяч рублей. Юристы пациентки обжаловали решение. Пятый кассационный суд увеличил выплату до миллиона рублей.
