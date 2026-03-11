Песков рассказал о вызове, стоящем перед традиционными СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Телевидение должно перестроить свою работу под потребности молодежи, если хочет заинтересовать ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не проблема молодежи, это проблема телевидения. Если телевидение не может перестроиться под потребности молодежи, то что-то происходит не так, это тоже вызов, который стоит перед традиционными СМИ», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, нужно ли менять язык коммуникаций с молодежью на фоне того, что последние не смотрят телевизор.
Песков поделился, что его дети тоже не смотрят телевидение.
«И не собираются это делать, я ничего не могу с этим поделать», — заметил с улыбкой пресс-секретарь президента.