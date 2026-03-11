ПВР для пяти тысяч воронежцев подготовили на случай весеннего половодья

55 пунктов временного размещения общей вместимостью более пяти тысяч человек, а также мобильный пункт на 150 мест подготовили на случай выхода рек из берегов и подтоплений в Воронежской области. Также в регионе сформировали запасы песка, щебня и других материалов для оперативного реагирования на ситуации на гидротехнических сооружениях. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил губернатор Александр Гусев.
По прогнозу специалистов, вскрытие рек ожидается во второй декаде марта. В целом гидрологическую обстановку оценивают как благоприятную: максимальные уровни воды на Дону и большинстве рек бассейна прогнозируются ниже нормы. Исключением является река Битюг, где показатели могут быть около средних значений.
Глава региона также отметил необходимость учитывать возможные риски. При мартовских обильных осадках в малых реках возможно повышение уровня воды и локальные подтопления в низинных территориях. В связи с этим подготовка к половодью началась заблаговременно.
В рамках этих работ в муниципалитетах проходят и подворовые обходы с целью информирования местных жителей о порядке действия при паводке.