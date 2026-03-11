Задымление появилось на мусорных полигонах в Каменске-Шахтинском и Зернограде

Задымление зафиксировали на мусорных полигонах в Каменске-Шахтинском и Зернограде. Об этом 11 марта сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
— В Каменске-Шахтинском работы потребовались на мусорном полигоне в переулке Полевом. Причины устанавливаются. Открытого горения нет, площадь тления составляет около 50 кв. метров, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.
Специалисты засыпают групном очаги тления. Задействовали четыре единицы техники: трактор, погрузчик и два самосвала. Работы планируют завершить 12 марта.
Аналогичная ситуцация сохраняется на полигоне ТБО в Зернограде. Очаг горения составил около 700 кв. метров. В этом случае на месте привлекли шесть единиц техники и пожарную машину. Тушение должны завершить 18 марта.
Добавим, также дым сегодня отметили в Шахтах. По информации МЧС, в городе происходит тление на полигоне ТБО. Силы экстренного ведомства в этом случае не привлекаются, ситуация находится на контроле у администрации объекта.
