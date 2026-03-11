Ричмонд
2-летняя девочка вернулся из частного детсада со следами побоев на теле: прокуроры начали проверку

В Уфе прокуроры проверяют частный детсад из-за следов побоев у 2-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту применения ненадлежащих методов воспитания в частном детском саду Демского района Уфы. Поводом стала публикация в соцсетях, где сообщалось, что у двухлетней воспитанницы после посещения учреждения обнаружили следы побоев на плече.

Для координации мероприятий на место выехал заместитель прокурора района Марсель Хакимов. Ведомство намерено изучить записи с камер видеонаблюдения, дать оценку действиям руководства и воспитателей, а также проверить соблюдение законодательства при оказании услуг по уходу за детьми.

По итогам проверки примут процессуальное решение. Ход доследственной проверки поставлен на контроль.

