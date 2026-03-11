Минчанку будут судить за «просветительские лекции», размещенные в интернете

Уроженка Минска стала фигуранткой уголовного дела за свои «просветительские лекции», которые она размещала в интернете. Подробности рассказали в Генеральной прокуратуре.
Так, во время интернет-мониторинга сотрудники прокуратуры обнаружили на популярном видеохостинге ролики уроженки Минска с «авторской» интерпретацией исторических событий времен Великой Отечественной войны.
Было установлено, что 39-летняя минчанка, находясь за границей и манипулируя в группе с другими гражданами отдельными фактами из истории Беларуси, системно создавала и размещала в общем доступе на своем интернет-канале видео в форме якобы «просветительских лекций». Фигурантка вела подкаст и позиционировала себя в качестве компетентного лица по данному историческому периоду. Ее «лекции», были созданы с целью реабилитации нацизма и предназначались для неограниченного круга интернет-пользователей, в том числе в Беларуси.
— В видеозаписях содержались измышления, в которых подозреваемая героизировала нацистских преступников и их пособников, включая представителей националистических коллаборационистских формирований, преднамеренно прославляла их, а также совершенные ими преступления против мирного населения БССР, — прокомментировали в прокуратуре.
В ведомстве подчеркнули, что один из восхваляемых минчанкой нацистов — генеральный комиссар Генерального округа «Белорутения» Вильгельм Кубе, пропагандировал идеи полного уничтожения еврейского населения и был напрямую ответственен за гибель не менее 50 тысяч евреев в 1942 году в Минском гетто.
Фигурантке инкриминируют умышленные действия по реабилитации нацизма (ч.3 ст.130−1 Уголовного кодекса Беларуси). Уголовное дело направлено в центральный аппарат Следственного комитета для организации предварительного расследования.
