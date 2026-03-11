Минчанку будут судить за «просветительские лекции», размещенные в интернете

Было установлено, что 39-летняя минчанка, находясь за границей и манипулируя в группе с другими гражданами отдельными фактами из истории Беларуси, системно создавала и размещала в общем доступе на своем интернет-канале видео в форме якобы «просветительских лекций». Фигурантка вела подкаст и позиционировала себя в качестве компетентного лица по данному историческому периоду. Ее «лекции», были созданы с целью реабилитации нацизма и предназначались для неограниченного круга интернет-пользователей, в том числе в Беларуси.