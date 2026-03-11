Минобороны: над Россией за день сбили 350 украинских БПЛА

За ночь силы ПВО отразили одну из крупнейших атак беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны, над страной уничтожили и перехватили 185 украинских БПЛА. Всего за сутки было сбито 350 беспилотников и несколько ракет. Удары пришлись по югу и центру России — в Таганроге и районах Ростовской области повреждена линия электропередачи, в Сочи пострадал человек, а в нескольких аэропортах вводили ограничения на полеты. Как начиналась атака и к каким последствиям она привела — в материале «Газеты.Ru».