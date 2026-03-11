«Горэлектротранс» оснастит петербургские трамваи радиомаяками на случай сбоев в системе навигации

Власти Петербурга нашли выход из сложной ситуации, вызванной проблемами с отслеживанием передвижений общественного транспорта. Нарушения работы интернета, мобильной связи и спутниковых систем негативно сказываются не только на пассажирах, но и на самих перевозчиках. Алексей Миронов, ведущий сотрудник отдела исследовательских разработок компании «Стахановец», сообщил, что в городе приступили к использованию новой системы навигации, основанной на технологии RFID-меток, позволяющих точно фиксировать местоположение подвижного состава на высоких скоростях.