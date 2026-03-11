В Челябинской области успешно провели взрывные работы на реке Сим

В Ашинском районе взрывотехники региональной ПСС провели плановые работы на реке Сим. Мероприятия, состоявшиеся 11 марта, стали первым этапом подготовки к безаварийному пропуску талых вод. Выбор локации неслучаен: год назад именно здесь фиксировался наиболее серьезный затор, ликвидировать который помогали военные специалисты, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Ход работ прокомментировал глава регионального министерства общественной безопасности Александр Гриб. Он акцентировал внимание на возросшей автономности региона в вопросах предотвращения ЧС.
«Наличие собственного взрывотехнического подразделения дает нам свободу от графиков саперов из состава Центрального военного округа Минобороны РФ. Это значительный шаг вперед в вопросах оперативного реагирования. Мы больше не зависим от внешних факторов и способны проводить противопаводковые мероприятия четко по намеченному плану», — добавил Александр Гриб.
Спасатели заранее провели рекогносцировку и пробурили лунки для закладки взрывчатки. Общая площадь взрывных работ распределена по трем точкам.
На одном из участков площадью 2250 квадратных метров было использовано 60 зарядов (48 кг взрывчатки). Перед началом работ жителей ближайших населенных пунктов оповестили через громкоговорители.
Взрывные работы по ослаблению льда пройдут в Челябинской области еще в двух ключевых точках — на реке Юрюзани в Трехгорном и на реке Нижний Тогузак в Варненском муниципальном округе.
Напомним, решение о создании собственной группы взрывников было принято губернатором Алексеем Текслером весной 2025 года. Поводом стал мощнейший паводок в Аше, когда для ликвидации затора на реке Сим пришлось экстренно привлекать военных саперов.