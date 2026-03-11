В Челябинской области успешно провели взрывные работы на реке Сим

«Наличие собственного взрывотехнического подразделения дает нам свободу от графиков саперов из состава Центрального военного округа Минобороны РФ. Это значительный шаг вперед в вопросах оперативного реагирования. Мы больше не зависим от внешних факторов и способны проводить противопаводковые мероприятия четко по намеченному плану», — добавил Александр Гриб.