Создана нейросеть для анализа поведения покупателей в магазинах

«Наша разработка позволяет прямо сейчас оценить, насколько удачно выложен товар на новой витрине, в какой зоне зала посетители проводят больше всего времени. Мы это наглядно проверили: в одном из тестовых видео четко видно, как покупатели останавливаются у витрины с мороженым, а продавец все время находится в зоне кассы. Такую информацию можно использовать для мгновенной корректировки выкладки товаров», — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Дмитрия Гордиенко.