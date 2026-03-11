В МГУ выявили маркеры, которые усовершенствуют радиационную обработку продуктов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты НИИ ядерной физики, физического и химического факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова предложили маркеры для определения интенсивности радиационного воздействия на пищевые продукты во время стерилизации. Выводы авторов позволят оптимизировать режимы обработки, сообщила пресс-служба вуза.
Радиационная обработка продуктов питания позволяет уничтожать бактерии и продлевать срок их годности. Ионизирующее излучение также применяется для стерилизации материалов в медицине и фармацевтике. Российские ученые изучили влияние разных типов излучения на образование летучих органических соединений, образующихся при обработке продуктов.
«Работа имеет практическое значение для разработки методов контроля радиационной обработки пищевых продуктов и биологических материалов. Анализ профиля летучих соединений позволяет установить факт облучения и оценить интенсивность радиационного воздействия», — пояснила заведующая лабораторией радиационной обработки биообъектов и материалов НИИЯФ МГУ Ульяна Близнюк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
По словам доцента физического факультета МГУ Полины Борщеговской, исследователи оценили разницу между воздействием рентгеновского излучения и ускоренных электронов при одинаковых дозах, а также факторы, влияющие на эффективность разрушения органических молекул.
«Увеличение количества гексанола после облучения позволяет оценить степень воздействия на молекулы биотканей и является маркером изменений жировой фазы продукта. Учеными показано, что оба типа излучения эффективно инициируют радиационно-химические реакции, приводящие к разрушению исходных молекул. При этом электронный пучок характеризуется более высокими значениями линейной плотности ионизации, что может приводить к несколько более высоким скоростям реакций в определенных условиях. Рентгеновское излучение, в свою очередь, обладает большей проникающей способностью и обеспечивает более равномерное распределение энергии в объеме облучаемого материала», — уточнили в МГУ.
Авторы также отмечают, что эффективность процессов разрушения органических молекул зависит не только от типа излучения, но и состава среды, концентрации вещества, наличия кислорода и величины поглощенной дозы. Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Molecules.