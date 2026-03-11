В МГУ выявили маркеры, которые усовершенствуют радиационную обработку продуктов

«Увеличение количества гексанола после облучения позволяет оценить степень воздействия на молекулы биотканей и является маркером изменений жировой фазы продукта. Учеными показано, что оба типа излучения эффективно инициируют радиационно-химические реакции, приводящие к разрушению исходных молекул. При этом электронный пучок характеризуется более высокими значениями линейной плотности ионизации, что может приводить к несколько более высоким скоростям реакций в определенных условиях. Рентгеновское излучение, в свою очередь, обладает большей проникающей способностью и обеспечивает более равномерное распределение энергии в объеме облучаемого материала», — уточнили в МГУ.