Суд обязал власти Волгоградской области отремонтировать дорогу

Иск в суд подал прокурор Новоаннинского района. В ходе проверки выяснилось, что на трассе, которая, к слову, имеет региональное значение с 2010 года, множество проблем. Эксперты обнаружили выбоины, колеи, разрушения дорожного полотна, заниженные обочины и полное отсутствие дорожной разметки. Все эти нарушения, конечно же, создают опасность для водителей и пешеходов.