Суд обязал власти Волгоградской области отремонтировать дорогу

Дорогу «Панфилово-Тростянский-Попов» в Новоаннинском районе Волгоградской скоро будет отремонтирована. Дзержинский районный суд обязал комитет транспорта и дорожного хозяйства региона устранить многочисленные дефекты на этом участке, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на райсуд.
Иск в суд подал прокурор Новоаннинского района. В ходе проверки выяснилось, что на трассе, которая, к слову, имеет региональное значение с 2010 года, множество проблем. Эксперты обнаружили выбоины, колеи, разрушения дорожного полотна, заниженные обочины и полное отсутствие дорожной разметки. Все эти нарушения, конечно же, создают опасность для водителей и пешеходов.
Представители комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области не стали оспаривать выявленные дефекты. В итоге суд принял решение: комитет должен организовать ремонтные работы и привести дорогу «Панфилово-Тростянский-Попов» в соответствие с государственными стандартами. На выполнение всех работ власти получили полгода с момента вступления решения суда в силу.