Бельцы остались без воды, Кишинев под угрозой: В Днестр попало около полутора тонн нефтепродуктов — что ожидает столицу

Бельцы снова остались без воды из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами: школы перешли на сокращённый график.
Жители Бельц утром 11 марта снова остались без питьевой воды после того, как власти приняли решение временно остановить подачу из соображений санитарной безопасности.
Нефтепродукты попали в район водозаборной станции на реке Днестр. Чтобы избежать загрязнения системы водоснабжения, было решено временно прекратить забор воды.
Директор предприятия Apă-Canal-Bălţi Виталий Унгуряну сообщил, что нефтяное пятно дошло до района станции, где компания Aquanord осуществляет забор воды, поэтому процесс перекачки был остановлен ещё накануне вечером.
Министр экологии Георге Хаждер заявил, что: «Хорошо, что жители Бельц соблюдают осторожность, но эта вода не добралась до Кишинёва. Мы позаботимся о том, чтобы убрать её из реки. Есть неофициальная информация, что ещё одно пятно появится на севере Молдовы, в Наславче. Мы договорились установить фильтр и сборник в районе Ямполь-Косоуцы, чтобы мы могли собирать и утилизировать отходы. Предварительные анализы будут проведены сегодня во второй половине дня, и мы сообщим их результаты общественности».
Источник загрязнения пока официально не назван.
О появлении нефтяного пятна в Наславче правительство знало еще с 7 марта. Но лишь вчера в зону направили группу специалистов для забора проб, утверждает мэр Кишинёва.
«Со вчера по сей день никто из правительства или Минэкологии не общался с местной публичной администрацией и не оповестил общественность», — отмечает Чебан.
По его словам, в Наславчу направили группу из Водоканала. По результатам их анализов будет принято решение о водоснабжении Кишинёва. Чебан также не исключает, что правительство может попытаться этой темой прикрыть другие, проблемные для себя.
Перекрыть воду в Кишинёве — всё равно что полстраны оставить без воды.
