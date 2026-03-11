Бельцы остались без воды, Кишинев под угрозой: В Днестр попало около полутора тонн нефтепродуктов — что ожидает столицу

Министр экологии Георге Хаждер заявил, что: «Хорошо, что жители Бельц соблюдают осторожность, но эта вода не добралась до Кишинёва. Мы позаботимся о том, чтобы убрать её из реки. Есть неофициальная информация, что ещё одно пятно появится на севере Молдовы, в Наславче. Мы договорились установить фильтр и сборник в районе Ямполь-Косоуцы, чтобы мы могли собирать и утилизировать отходы. Предварительные анализы будут проведены сегодня во второй половине дня, и мы сообщим их результаты общественности».