Кадровые перестановки в мэрии Уфы: ветеран СВО стал замом Мавлиева

Ильдар Мунирович родился в 1964 году в Узбекской ССР. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-гидротехник». Трудовую деятельность начал в 1986 году в тресте «Ишимбайводстрой», где прошел путь от инженера до начальника производственно-распределительного отдела. С 1992 по 2007 год работал в Управлении архитектуры Ишимбая, был главным архитектором города. В 2007 году перешел на работу в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы, где до последнего времени занимал должность заместителя начальника. Имеет звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан».