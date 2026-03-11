Ричмонд
Кадровые перестановки в мэрии Уфы: ветеран СВО стал замом Мавлиева

В мэрия Уфы произошли кадровые перестановки.

Источник: Комсомольская правда

Заместителем главы администрации Уфы по вопросам строительства и архитектуры стал Ильдар Хабибуллин. Об этом сообщили в мэрии.

Ильдар Мунирович родился в 1964 году в Узбекской ССР. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-гидротехник». Трудовую деятельность начал в 1986 году в тресте «Ишимбайводстрой», где прошел путь от инженера до начальника производственно-распределительного отдела. С 1992 по 2007 год работал в Управлении архитектуры Ишимбая, был главным архитектором города. В 2007 году перешел на работу в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы, где до последнего времени занимал должность заместителя начальника. Имеет звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан».

В 2024 году Ильдар Хабибуллин в составе добровольческого отряда БАРС-18 принимал участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За отвагу».

