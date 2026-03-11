В Калининграде простились с Героем России Станиславом Ленгле

Станислав Ленгле родился и вырос в Черняховске. Гвардии капитан принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. 2 февраля 2025 года военнослужащие попали под обстрел. Получив ранение, наш земляк продолжил выполнение задач и сохранил жизнь товарищам.