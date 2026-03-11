В Калининграде простились с Героем России Станиславом Ленгле, военнослужащим из Черняхолвска. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на церемонии родственникам Станислава передана «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. Он похоронен с воинскими почестями на военно-мемориальном кладбище «Курган Славы» в Медведевке.
Станислав Ленгле родился и вырос в Черняховске. Гвардии капитан принимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. 2 февраля 2025 года военнослужащие попали под обстрел. Получив ранение, наш земляк продолжил выполнение задач и сохранил жизнь товарищам.
На следующий день разведгруппа, которой командовал Станислав, вступила с противником в бой, боец был серьезно ранен. Затем последовал удар беспилотника, в результате которого Станислав Ленгле получил ранения, несовместимые с жизнью.