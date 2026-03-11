Архитектурное бюро американца Джона Калвина Вайдмана будет проектировать на Иртышской набережной зоны отдыха и фонтан.
О поддержки доработанной концепции благоустройства набережной Иртыша в районе Омской крепости заявил сегодня губернатор в своем телеграм-канале. Любопытно, что разработкой концепции занимается международное архитектурное бюро J. K. Wiedemann, владельцем которого является гражданин США Джон Калвин Вайдман.
«Сегодня на заседании областного Архитектурного совета поддержали доработанную концепцию благоустройства набережной Иртыша в районе Омской крепости. Разработкой концепции занимается международное архитектурное бюро J. K. Wiedemann», — говорится в телеграм-канале Виталия Хоценко.
Глава региона анонсировал появление современных зеленых зон на Иртышской набережной, а также строительство одного из самых масштабных в стране фонтанов, дизайн которого выбирали в прошлом году омичи путем голосования. Со слов главы региона, работы по подготовке площадки к реализации проекта уже стартовали, а окончание работ и открытие обновленной площади Омской крепости, планируется уже осенью этого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Опрокинул в канал скутер с ребенком: обвиняемого омича отправили под суд.