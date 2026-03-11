В Омске Иртышскую набережную обустроит компания американского архитектора

Глава региона анонсировал появление современных зеленых зон на Иртышской набережной, а также строительство одного из самых масштабных в стране фонтанов, дизайн которого выбирали в прошлом году омичи путем голосования. Со слов главы региона, работы по подготовке площадки к реализации проекта уже стартовали, а окончание работ и открытие обновленной площади Омской крепости, планируется уже осенью этого года.