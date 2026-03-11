Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ стал Марсель Садыков. Нового руководителя коллективу больницы представил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Источник: vk.com/gkb7kazan

Ранее Марсель Садыков работал заместителем главного врача в казанской горбольнице № 7.

Марсель Садыков окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета. Он является потомственным врачом.