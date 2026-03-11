В Воронежской области начались массовые проверки пассажирских автобусов

В Воронежской области ГАИ проводит массовые проверки пассажирского транспорта. Они продлятся до 15 марта. Особое внимание инспекторов вызвано тревожной статистикой: с начала года в регионе произошло уже 19 аварий с участием маршруток, в которых пострадали 34 человека. При этом в 12 случаях предварительно установлена вина самих водителей автобусов. Чтобы снизить аварийность, сотрудники технического надзора вышли на усиленное дежурство на конечных остановках, автовокзалах и непосредственно на городских маршрутах. Об этом в регионарной Госавтоинспекции сообщили 11 марта.