Не жир, а сахар: кардиолог Бокерия назвала главного убийцу сосудов

Многие волгоградцы привыкли винить во всех бедах с сердцем жирную пищу и пресловутый холестерин. Мол, съел лишний кусок сала — жди бляшек в сосудах. Однако известный кардиолог Ольга Бокерия спешит расстроить любителей сладкого: настоящий «злодей» в этой истории совсем другой. По мнению врача, атеросклероз начинается вовсе не с яичницы на завтрак, а с системной «поломки» внутреннего слоя наших артерий.
Как объясняет эксперт в своем телеграм-канале, холестерин в нашем организме играет роль своего рода «скорой помощи». Он не нападает первым, а лишь пытается «залатать» уже существующие повреждения на стенках сосудов. Представьте себе гладкий асфальт, на котором вдруг появились выбоины и трещины. Холестерин — это ремонтная бригада, которая спешит закрыть эти дыры, в результате чего и образуется та самая коварная бляшка.
Но кто же портит «дорожное покрытие» наших сосудов? Главных агрессоров два: курение и высокий уровень сахара в крови. Именно глюкоза делает стенки капилляров и артерий ломкими и проницаемыми, создавая те самые «ямы», которые организму приходится срочно заделывать. Процесс этот не случается в одночасье — это результат многолетних пищевых привычек и образа жизни.
Получается, что сахар и сладости на нашем столе гораздо опаснее сочного стейка. Если сосуды здоровы и не повреждены сахаром или никотином, холестерину просто не за что будет «зацепиться». Поэтому врач советует волгоградцам в первую очередь следить за уровнем глюкозы и отказываться от вредных привычек, а не просто исключать жиры из рациона.
Ведь без устранения первопричины — повреждения сосудистой стенки — борьба с холестерином превращается в битву с ветряными мельницами.
