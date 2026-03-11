Не жир, а сахар: кардиолог Бокерия назвала главного убийцу сосудов

Как объясняет эксперт в своем телеграм-канале, холестерин в нашем организме играет роль своего рода «скорой помощи». Он не нападает первым, а лишь пытается «залатать» уже существующие повреждения на стенках сосудов. Представьте себе гладкий асфальт, на котором вдруг появились выбоины и трещины. Холестерин — это ремонтная бригада, которая спешит закрыть эти дыры, в результате чего и образуется та самая коварная бляшка.