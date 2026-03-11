Подборка рецептов вафель: 3 варианта на любой вкус

Масло достаньте заранее, чтобы стало мягким. Разотрите его с сахаром. Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая. Влейте молоко, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в масляную смесь. Замесите тесто (оно будет чуть гуще, чем на оладьи). Выпекайте в разогретой вафельнице 3−5 минут до румяности. Они получаются толстыми и мягкими.