Подборка рецептов вафель: 3 варианта на любой вкус

Купили вафельницу и не знаете, с чего начать? Или ищете новый рецепт, чтобы удивить близких? Мы сделали для вас простую подборку из трех контрастных рецептов. Каждый содержит точные пропорции в граммах, пошаговое описание и советы по подаче.
Классические хрустящие вафли (для трубочек).
Ингредиенты:
Маргарин или сливочное масло — 200 г Яйца — 3 шт. Сахар — 200 г (стакан) Мука — 250 г (примерно 1,5 стакана) Ванильный сахар — 1 ч. ложка Молоко (по желанию) — 2 ст. ложки.
Приготовление:
Масло растопите и дайте остыть. Яйца взбейте с сахаром и ванилином добела (до пышной пены). Влейте остывшее масло, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, хорошо размешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно быть как густая сметана. Если слишком густо — добавьте ложку молока. Выпекайте в разогретой вафельнице 1−3 минуты.
Важно: Скручивать трубочки нужно сразу, пока вафли горячие и мягкие!
Венские вафли (мягкие и пышные).
Ингредиенты:
Сливочное масло — 180 г Яйца — 3 шт. Сахар — 150 г Мука — 250 г Молоко — 100 мл Разрыхлитель — 1 ч. ложка Ванильный сахар — 1 ч. ложка.
Приготовление:
Масло достаньте заранее, чтобы стало мягким. Разотрите его с сахаром. Добавьте яйца по одному, каждый раз взбивая. Влейте молоко, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в масляную смесь. Замесите тесто (оно будет чуть гуще, чем на оладьи). Выпекайте в разогретой вафельнице 3−5 минут до румяности. Они получаются толстыми и мягкими.
ПП-банановые вафли (без сахара и муки).
Ингредиенты:
Бананы (спелые, мягкие) — 2 крупных шт. Яйца — 2 шт. Мука (рисовая, овсяная или любая цельнозерновая) — 4 ст. ложки (с горкой) Разрыхлитель — ½ ч. ложки Корица (по желанию) — ¼ ч. ложки Подсластитель (по желанию) — не обязательно, банан дает сладость.
Приготовление:
В глубокой миске разомните бананы вилкой в пюре (можно блендером). Добавьте яйца и перемешайте до однородности. Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Тщательно вымешайте. Тесто получается жидковатым. Вафельницу обязательно слегка смажьте маслом (растительным), так как тесто постное и может пригореть. Выпекайте 4−5 минут до тёмно-золотистого цвета.
Варианты начинок и добавок.
К трубочкам: варёная сгущенка + грецкие орехи, белковый или заварной крем. К венским: свежие ягоды, взбитые сливки, шоколадная паста, кленовый сироп. К ПП: мёд, арахисовая паста, йогурт с фруктами.