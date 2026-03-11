В Калининградской области становится все больше социального предпринимательства — Беспрозванных

В Калининградской области становится больше социального предпринимательства. С начала 2026 года уже 60 калининградских предпринимателей получили статус социальных, что на 20% больше чем в 2025 году. Всего же таких представителей «доброго бизнес» более 250. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных рассказал в МАХ.
Самые популярные направления — образование детей, развитие спорта. Бизнесмены создают рабочие места для людей из социально уязвимых категорий.
«Такие инициативы мы поддерживаем по президентскому нацпроекту “Эффективная и конкурентная экономика”: от обучения и консультаций до финансовых субсидий на продвижение через центр “Мой бизнес”, — прокомментировал глава области.