10 миллиардов «на трамвай» хотят потратить на инфраструктуру, новые вагоны и депо

При этом он не смог назвать точных цифр. «Сумма эта формировалась на основе мероприятий, которые проводятся по работам. То есть мы знаем основные позиции, знаем расценки этих мероприятий и можем предварительно сказать, сколько будет стоить», — сказал он. Более точно на этот вопрос, как отметил Романов, можно будет ответить, когда будет готова проектно-сметная документация. «И эта сумма будет корректироваться. То есть она будет иметь либо увеличение её стоимости, либо её уменьшение. Поэтому я предлагаю: пока нет пройденной экспертизы проектно-сметной документации, ориентироваться на тот порядок цифр, который я сейчас вам озвучил», — сказал он.