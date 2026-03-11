«Минсктранс» назвал причину остановки трамвайного движения в Минске 11 марта

В центральной части Минска 11 марта из-за происшествия на путях остановилось движение трамваев. Подробности рассказали в телеграм-канале «Минсктранса».
Так, с 12.49 на улицах Коласа и Хмельницкого в сторону диспетчерской станции «Зеленый Луг» произошла остановка движения трамваев. Остановились маршруты № 1, 5 и 6. Оперативно движение трамваев маршрутов № 1, 6 и 11 организовали до республиканского комплекса «Озеро», трамвай № 5 едет до остановки «З. Бядули». Причиной остановки трамвайного движения стал технически неисправный автомобиль, который заглох прямо на путях.
Кроме того, 11 марта из-за повреждения контактной сети на улицах Рафиева и Любимова произошла остановка движения троллейбусов № 32, 47, 53 и 64. Их движение организовали по улице Есенина и проспекту Дзержинского.
А с 13.07 на проспекте Рокоссовского и улице Плеханова в сторону диспетчерской станции «Серебрянка» произошла остановка движения троллейбусов маршрута № 20, 24, 36, 41 и 49. Причиной также стало повреждение контактной сети. Маршруты № 41 и 49 пустили по Партизанскому проспекту и улице Кабушкина, а маршруты № 20, 24 и36 до автовокзала «Восточный».