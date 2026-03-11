«Минсктранс» назвал причину остановки трамвайного движения в Минске 11 марта

Так, с 12.49 на улицах Коласа и Хмельницкого в сторону диспетчерской станции «Зеленый Луг» произошла остановка движения трамваев. Остановились маршруты № 1, 5 и 6. Оперативно движение трамваев маршрутов № 1, 6 и 11 организовали до республиканского комплекса «Озеро», трамвай № 5 едет до остановки «З. Бядули». Причиной остановки трамвайного движения стал технически неисправный автомобиль, который заглох прямо на путях.