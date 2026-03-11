В Калининграде врачи онкоцентра провели сложнейшую операцию, которая длилась 2.5 часа

Пациентке полностью удалили молочную железу вместе с пораженными тканями, частью жирового слоя и грудной мышцы, а также лимфатические узлы. Образовался большой раневой дефект с риском оголения ребер, закрыть который стандартными методами было невозможно. Для этого провели пациентке пластическую реконструкцию. Специалисты использовали выделенный из широчайшей мышцы спины кожно-мышечный лоскут, который называют «лоскутом спасения».