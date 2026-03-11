Ричмонд
В Калининграде врачи онкоцентра провели сложнейшую операцию, которая длилась 2.5 часа

Спасали женщину с крайне агрессивной формой рака молочной.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде врачи Онкологического центра провели сложную реконструктивную операцию 49-летней женщине при крайне агрессивной форме рака молочной железы. Об этом сообщает минздрав региона.

Вмешательство длилось 2.5 часа. Такие операции выполняются нечасто и применяются в случаях, когда опухоль прорастает окружающие ткани и требуется большой объем удаления.

В данным случае ситуация осложнялась тем, что стандартные гормональная и химиотерапия были неэффективны, опухоль прогрессировала. Оперировали Роман Буянкин и Олег Петренко.

Пациентке полностью удалили молочную железу вместе с пораженными тканями, частью жирового слоя и грудной мышцы, а также лимфатические узлы. Образовался большой раневой дефект с риском оголения ребер, закрыть который стандартными методами было невозможно. Для этого провели пациентке пластическую реконструкцию. Специалисты использовали выделенный из широчайшей мышцы спины кожно-мышечный лоскут, который называют «лоскутом спасения».