С администрации села Азова взыскано 30 тысяч рублей в пользу покусанной собакой омички

17 июля 2025 года, на 17-летнюю девушку набросилась и укусила за ногу бездомная собака. Неприятный инцидент произошел в селе Азова, на улице Моцарта. После укуса девушка пережила еще много неприятных минут, проходя лечение полученной травмы в медицинском учреждении и переживая за анализы на вирус бешенства. Отец девочки обратился с заявлением в местную прокуратуру, которая направила в суд исковое заявлении о взыскании с муниципалитета в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Учитывая отсутствие собственника у собаки, наличие прав и обязанностей органа местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными, суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования.