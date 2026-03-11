В Екатеринбурге коммунальщики, готовясь к весне, вывезли 12 тысяч тонн снега

В Екатеринбурге коммунальщики продолжают работать над уборкой городских улиц от снега. Сейчас дорожники, в связи с предстоящим потеплением, больше сосредоточены на вывозе снежных масс из низких мест, где скапливается талая вода. Это делается для того, чтобы потом там заработала ливневая канализация.
— За прошедшие сутки город прибирали 558 дорожных рабочих и 454 единицы спецтехники. На полигоны вывезли более 12 тысяч тонн снега и израсходовали около 70 тонн противогололедных материалов для обработки проезжих частей и тротуаров, — рассказали в администрации города.
Сегодня работа по расчистке дорог от снега продолжается. На улицы города вышли 464 рабочих и 219 уборочных машин, среди которых 72 самосвала, 54 трактора, 28 КДМ, 17 грейдеров и другая спецтехника.
Как прогнозирует директор Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, усиленный режим работы коммунальных служб сохранится еще примерно 2−3 недели.