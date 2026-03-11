В Екатеринбурге коммунальщики, готовясь к весне, вывезли 12 тысяч тонн снега

В Екатеринбурге коммунальщики продолжают работать над уборкой городских улиц от снега. Сейчас дорожники, в связи с предстоящим потеплением, больше сосредоточены на вывозе снежных масс из низких мест, где скапливается талая вода. Это делается для того, чтобы потом там заработала ливневая канализация.