Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский медуниверситет запустил производство автоматических тонометров

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) запущено серийное производство автоматических тонометров Health Check-Up, предназначенных для измерения артериального давления и пульса.

Источник: Коммерсантъ

Устройства передают данные в телемедицинские системы по беспроводным каналам — Bluetooth или GSM, сообщает пресс-служба вуза.

Проект реализован при поддержке Минпромторга России. Тонометр интегрирован с информационной системой IoMT.Istok, разработанной АО «НПП “Исток” им. Шокина», и используется как платформа «Персональные медицинские помощники». Результаты измерений передаются в режиме реального времени на федеральную платформу ПМП, затем в региональную медицинскую информационную систему и в Систему дистанционного наблюдения Health Check-Up ИИР СамГМУ.

Серийный выпуск тонометров осуществляется в рамках программы «Приоритет 2030». Сборочная линия способна выпускать более 100 тыс. устройств в год. Регистрационное удостоверение на прибор было получено в октябре 2025 года.