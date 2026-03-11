Самарский медуниверситет запустил производство автоматических тонометров

Проект реализован при поддержке Минпромторга России. Тонометр интегрирован с информационной системой IoMT.Istok, разработанной АО «НПП “Исток” им. Шокина», и используется как платформа «Персональные медицинские помощники». Результаты измерений передаются в режиме реального времени на федеральную платформу ПМП, затем в региональную медицинскую информационную систему и в Систему дистанционного наблюдения Health Check-Up ИИР СамГМУ.