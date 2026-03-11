Ричмонд
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лаборатории

Специалисты лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали овощи местных фермеров, в.

Специалисты лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали овощи местных фермеров, в том числе предназначенных для экспорта в Беларусь и Казахстан. По результатам 238 испытаний продукция признана качественной и безопасной.

— Продукцию исследовали на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям РФ и требованиям стран-импортеров. В лаборатории провели 238 испытаний — энтомологических, гербологических, вирусологических, гельминтологических, микологических и бактериологических, — рассказала заместитель заведующего лабораторией Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Екатерина Пономарева.

По ее словам, были проверены образцы картофеля, лука, моркови, огурцов, свеклы и томатов. Партии, которые осматривали специалисты, были объемом от 300 тонн до 15,6 тысячи тонн. Исследования проводились с начала текущего года и по 6 марта включительно. Овощи выращены производителями из Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского, Светлоярского и Городищенского районов.

Фото из архива V102.RU.

