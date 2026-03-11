Ричмонд
+16°
малооблачно
СВО
Житель Башкирии выиграл миллион рублей в лотерею и до сих пор об этом не знает

Организаторы разыскивают счастливчика, купившего билет в селе Ангасяк.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают человека, который выиграл миллион рублей в лотерею 8 марта, но до сих пор не пришел за выигрышем. Обладателем крупного приза стал житель республики, купивший билет в почтовом отделении села Ангасяк. Организаторы лотереи не могут найти счастливчика уже несколько дней.

Всего по итогам праздничного розыгрыша миллионерами стали 19 человек. Победители живут в Кемеровской, Курской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Пермском крае, Башкирии и Марий Эл.

