Житель Башкирии выиграл миллион рублей в лотерею и до сих пор об этом не знает

В Башкирии разыскивают человека, который выиграл миллион рублей в лотерею 8 марта, но до сих пор не пришел за выигрышем. Обладателем крупного приза стал житель республики, купивший билет в почтовом отделении села Ангасяк. Организаторы лотереи не могут найти счастливчика уже несколько дней.