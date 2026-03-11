Житель Башкирии выиграл миллион рублей в лотерею и до сих пор об этом не знает

В Башкирии разыскивают человека, который выиграл миллион рублей в лотерею 8 марта, но до сих пор не пришел за выигрышем. Обладателем крупного приза стал житель республики, купивший билет в почтовом отделении села Ангасяк. Организаторы лотереи не могут найти счастливчика уже несколько дней.
Всего по итогам праздничного розыгрыша миллионерами стали 19 человек. Победители живут в Кемеровской, Курской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Пермском крае, Башкирии и Марий Эл.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.