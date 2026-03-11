Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстан прилетели первые грачи

Этих птиц специалисты называют разведчиками.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане, как и по всей России, стартовала весенняя миграция перелетных птиц — в республику прилетели первые грачи. Пока в небе и у традиционных мест гнездования чаще всего можно встретить так называемых разведчиков — особей, которые прилетают раньше основной массы сородичей и занимают территории колоний.

Птиц-первопроходцев уже заметили в Дрожжановском, Камско-Устьинском, Спасском и Чистопольском районах республики. По информации Госкомитета по биоресурсам, массового прилета пернатых стоит ожидать в ближайшее время.

Перелетные птицы чутко реагируют на изменения погодных условий. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни продолжительность и интенсивность ночных морозов сократятся, а в светлое время суток установится уверенный рост положительных температур. Именно такие условия служат для птиц сигналом к началу активного перемещения.