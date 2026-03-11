В Татарстан прилетели первые грачи

В Татарстане, как и по всей России, стартовала весенняя миграция перелетных птиц — в республику прилетели первые грачи. Пока в небе и у традиционных мест гнездования чаще всего можно встретить так называемых разведчиков — особей, которые прилетают раньше основной массы сородичей и занимают территории колоний.
Птиц-первопроходцев уже заметили в Дрожжановском, Камско-Устьинском, Спасском и Чистопольском районах республики. По информации Госкомитета по биоресурсам, массового прилета пернатых стоит ожидать в ближайшее время.
Перелетные птицы чутко реагируют на изменения погодных условий. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни продолжительность и интенсивность ночных морозов сократятся, а в светлое время суток установится уверенный рост положительных температур. Именно такие условия служат для птиц сигналом к началу активного перемещения.