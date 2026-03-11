В мае жители Башкирии отдохнут на один день больше

Башкортостан — один из немногих регионов России, где мусульманские праздники (Ураза-байрам и Курбан-байрам) имеют статус официальных государственных выходных. Дата Курбан-байрама ежегодно определяется по лунному календарю и сдвигается относительно григорианского. В 2026 году этот важный день для верующих наступит спустя 70 дней после Ураза-байрама, который в этом году отмечают 20 марта.