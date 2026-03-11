В мае жители Башкирии отдохнут на один день больше

Май 2026 года для жителей Башкортостана будет богат на отдых не только благодаря общероссийским праздникам. К традиционным «майским» добавится еще один выходной день в честь священного мусульманского праздника Курбан-байрам.
В 2026 году Курбан-байрам выпадает на 27 мая (среда). Согласно закону Республики Башкортостан «О праздничных и памятных днях», этот день официально объявлен нерабочим праздничным днем.
Помимо религиозного праздника в мае нас ждут два стандартных блока выходных. С 1 по 3 мая — в честь праздника весны и труда и с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы (суббота 9 мая переносится на понедельник 11 мая).
Справка.
Башкортостан — один из немногих регионов России, где мусульманские праздники (Ураза-байрам и Курбан-байрам) имеют статус официальных государственных выходных. Дата Курбан-байрама ежегодно определяется по лунному календарю и сдвигается относительно григорианского. В 2026 году этот важный день для верующих наступит спустя 70 дней после Ураза-байрама, который в этом году отмечают 20 марта.