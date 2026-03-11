Хоценко одобрил благоустройство набережной у Омской крепости

Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Омской области под руководством Виталия Хоценко одобрил концепцию масштабного благоустройства набережной Иртыша в районе Омской крепости. Решение принято в соответствии с федеральным законодательством о градостроительной деятельности и региональными программами формирования комфортной городской среды.
Центральным элементом обновленной территории станет крупный фонтан, стилизованный под очертания второй Омской крепости. Его планировка повторяет исторические фортификационные контуры, благодаря чему новый объект станет не только точкой притяжения для отдыха, в том числе для проведения светомузыкальных представлений в вечернее время, но и напоминанием о важном этапе развития города.
Проект предусматривает создание многофункционального общественного пространства. На набережной появятся прогулочные маршруты, велодорожки, зоны тихого отдыха, спортивные и детские площадки, галерея под открытым небом, территория настольных игр и фудкорт. Отдельная площадка будет предназначена для проведения массовых городских мероприятий. Площадь вокруг фонтана сможет одновременно принимать до пяти тысяч человек. Особое внимание уделено озеленению — зеленые пространства займут около 11 тысяч квадратных метров.
По словам главы региона Виталия Хоценко, в центре территории появится один из самых масштабных фонтанов в стране, дизайн которого выбирали жители.
«Архитекторы бережно интегрировали в концепцию историческое наследие территории, предусмотрели удобный доступ к реке и продумали круглогодичное использование пространства — зимой фонтан будет превращаться в современный каток», — отметил губернатор.
Работы по подготовке площадки к реализации проекта уже начались. Завершить благоустройство и открыть обновленную площадь Омской крепости планируется осенью. По мнению Виталия Хоценко, обновленная территория станет популярным местом отдыха жителей и гостей региона и придаст новое качество историческому центру Омска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
С администрации села Азова взыскано 30 тысяч рублей в пользу покусанной собакой омички.