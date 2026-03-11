Как россияне относятся к своим коллегам. Неожиданные результаты опроса

При этом руководители и квалифицированные специалисты чаще оценивают коллектив именно через призму эффективности работы. Для них важны слаженность команды в достижении общих целей и признание профессионального вклада. Технический персонал и рабочие чаще обращают внимание на человеческие отношения. Для них важнее помощь коллег, уважительное отношение и честность в общении. Показательно, что для руководителей честность и открытость в общении почти не играют роли как фактор удовлетворенности, тогда как для рядовых сотрудников этот аспект заметно более значим.