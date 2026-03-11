Как россияне относятся к своим коллегам. Неожиданные результаты опроса

Подавляющее большинство россиян удовлетворены отношениями с коллегами. Больше всего в них ценят стремление к взаимовыручке в трудных ситуациях и эффективную командную работу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
Опрос об оценке работающими россиянами отношений в трудовых коллективах состоялся 1 февраля 2026 года, в нем приняли участие 982 работающих по найму россиянина в возрасте от 18 лет.
Что россияне ценят в коллегах
90% россиян, работающих в коллективах, сообщили, что удовлетворены отношениями с коллегами. Лишь 5% заявили о недовольстве атмосферой на работе. Еще 5% респондентов отметили, что не работают в коллективе.
Российские данные уверенно вписываются в международный тренд, отмечают аналитики ВЦИОМа. Так, по данным американских исследований, в США отношениями с коллегами удовлетворены 93%, крупнейшее исследование условий труда в Европе (European Working Conditions Survey (Eurofound) фиксирует показатель 95%. Эксперты объясняют это тем, что люди часто меняют работу, если не могут вписаться в коллектив, а также тем, что на рабочем месте нередко формируются дружеские связи, которые помогают сглаживать конфликты.
Больше всего в коллегах россияне ценят взаимную поддержку — 48% респондентов сообщили, что коллеги готовы помочь в трудной ситуации. Еще 44% отметили эффективную командную работу и достижение общих целей. Для 32% важны уважение и доброжелательность в повседневном общении. Чуть реже респонденты упоминали отсутствие фаворитов — 28%, признание профессионального вклада — 25%, честность и открытость в общении — 21%.
Что россиянам не нравится в рабочем коллективе
Недовольство отношениями в коллективе чаще всего связано с ощущением несправедливости. 36% опрошенных указали на наличие фаворитов и неравное отношение в коллективе. Еще 25% пожаловались на перекладывание обязанностей на других. 22% сообщили, что не чувствуют себя частью коллектива, 21% отметили конфликты и споры, а также проблемы с открытым выражением мнения или грубостью со стороны коллег.
При этом руководители и квалифицированные специалисты чаще оценивают коллектив именно через призму эффективности работы. Для них важны слаженность команды в достижении общих целей и признание профессионального вклада. Технический персонал и рабочие чаще обращают внимание на человеческие отношения. Для них важнее помощь коллег, уважительное отношение и честность в общении. Показательно, что для руководителей честность и открытость в общении почти не играют роли как фактор удовлетворенности, тогда как для рядовых сотрудников этот аспект заметно более значим.
Усталость россиян
Более ранний опрос ВЦИОМа показал, что нередко именно стресс на работе и напряженная психологическая обстановка являются главными причинами усталости россиян. Это чувство ежедневно испытывают более трети граждан (37%).
Главным источником усталости является нервная и ответственная работа (34%). На втором месте — стрессовые ситуации (32%), а на третьем — физически тяжелый труд (25%). У 17% россиян усталость связана с детьми и семьей. 16% россиян устали от дачи и огорода, 8% — от болезней (своих или другого человека), 6% россиян устали от учебы. Младшие поколения чаще устают из-за учебы и психологической нагрузки, отмечают аналитики. Среди «поколения цифры» 44% винят в усталости нервную работу, а 38% — учебу. Старшие поколения чаще говорят о физической усталости, работе по дому и состоянии здоровья. Женщины устают сильнее мужчин: ежедневную усталость испытывают 40% женщин против 35% мужчин.
Самый популярный у россиян способ отдохнуть — сон и пассивный отдых. Так поступают более половины опрошенных, из них 24% предпочитают просто выспаться, а 21% — полежать дома или отдохнуть на диване. Еще 7% восстанавливаются с помощью ванны, душа, бани или массажа.