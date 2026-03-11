Ричмонд
За год в Иркутской области коронавирусом заболели более 4 тысяч человек

Первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 30 марта 2020 года.

Источник: Комсомольская правда

За год в Иркутской области коронавирусом заболели 4 тысячи 342 человека. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья, в регионе.

первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 30 марта 2020 года. Пандемия официально началась ровно шесть лет назад 11 марта.

— Пять недель подряд уровень заболеваемости в Иркутской области оставался низким, и так продолжалось до мая 2020 года. А в 2021 году болели на 25,6% меньше, чем в среднем по всей России, — уточнили в ведомстве.

В регионе не прекращается наблюдение за тем, как распространяется COVID-19. Статистика за последние годы выглядит так: в 2024 году заболели 15 518 человек, а в 2023 году эта цифра составила 31 435.

