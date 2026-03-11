Грузовики уничтожают газоны на улице 60-летия ВЛКСМ в Воронеже

Сейчас газоны еще находятся под снегом и этого не видно, но когда растает — вместо зеленой зоны будет каша из грязи. Читатели прислали нам фото одного из таких нарушителей -самосвалов, который припарковался возле института искусств. И такую картину местные жители наблюдают каждый день.