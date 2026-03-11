Грузовики уничтожают газоны на улице 60-летия ВЛКСМ в Воронеже

Воронежцы переживают за судьбу новых газонов на улице 60-летия ВЛКСМ недалеко от мемориала Десантникам, где возобновилось активное строительство.
— По слухам, какой-то коммерческий объект строят, — рассказали нам читатели. — Строительные самосвалы не могут разъехаться на узкой улочке и становятся на обочинах и газонах. Там, где управа Коминтерновского района год назад посадила деревья и высаживала газонную траву.
Сейчас газоны еще находятся под снегом и этого не видно, но когда растает — вместо зеленой зоны будет каша из грязи. Читатели прислали нам фото одного из таких нарушителей -самосвалов, который припарковался возле института искусств. И такую картину местные жители наблюдают каждый день.
— Можно же перевозить грунт и стройматериалы, как это делали во время строительства Мемориала, через открытое пространство мимо института искусств, — продолжают читатели. — Но застройщик загрузил действующую улицу и портит дороги и газоны!
Мы обратились с этой проблемой в управу Коминтерновского района.
— Для фиксации подобных нарушений правил благоустройства по территории района ездит автомобиль с камерой, — сообщили нам в управе. — На основании сделанных фотографий мы направляем запрос в ГИБДД, и получаем информацию о нарушителе. Затем его вызывают на рассмотрение административной комиссии, где в зависимости от тяжести нарушения назначают штрафы.