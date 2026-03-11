Новый заповедник появится в Воронежской области

В Воронежской области создадут новый природный заказник в бассейне реки Белой для спасения редких растений. Проект охватит территории Россошанского и Кантемировского районов, объединив их в единую охранную зону. Как отмечает профессор факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ Анна Григорьевская, эта местность обладает уникальным биоразнообразием, которое ученые стремились защитить еще с начала прошлого века. Сегодня здесь зафиксировано более 750 видов растений, при этом 82 вида включены в региональную Красную книгу, а 19 — в Красную книгу России. Без официального статуса ООПТ многие из этих реликтовых растений могут исчезнуть под влиянием аграрной деятельности. Об этом сообщили в региональном минприроды 11 марта.