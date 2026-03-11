Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Все российские школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Путин в среду провел совещание с Кравцовым в рамках работы по подготовке новой концепции образования в стране.
Кравцов доложил главе государства о том, что в этом году было введено единое содержание образования по всем предметам.
«Сегодня в каждой школе обучаются по единым федеральным программам высокого уровня, чтобы дать качественное образование каждому школьнику, где бы он ни проживал, в какой бы школе он ни учился — сельской или городской школе», — сказал Кравцов в ходе встречи.
Министр отметил, что этот приказ был очень позитивно воспринят педагогическим сообществом.