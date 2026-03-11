12 дней войны в Иране: итоги и перспективы завершения конфликта

Впервые, наверное, со времен Второй мировой войны мы увидели кадры горящих американских баз по всему миру. Это нанесло колоссальный репутационный ущерб и администрации Трампа, американскому ВПК, США в целом. Все это бьет по рейтингам Трампа — порядка 70% американцев негативно воспринимают действия США в отношении Ирана. То есть это резко ослабляет позиции республиканцев в преддверии выборов в Конгресс. Все эти факторы, думаю, заставят Трампа уже в ближайшие недели начать выходить из конфликта. Другое дело, что Иран может не дать Трампу этого сделать.