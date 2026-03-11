12 дней войны в Иране: итоги и перспективы завершения конфликта

Ее конкретными задачами было разбомбить важные ядерные объекты, вскрыть системы ПВО, оценить возможности военного ответа Тегерана. Стало ясно, что для успешной войны с Ираном нужна серьезная подготовка, наращивание значительного военного потенциала.
Неприятным сюрпризом для Тель-Авива стала эффективность ответных ракетно-дроновых ударов Тегерана, преодолевших во многих случаях многоуровневую систему ПВО Израиля, считает эксперт.
Политолог-американист Малек Дудаков обращает внимание, что инициатором нападения на Иран в этот раз стали США, в то время как летом 2025 года Вашингтон выступил в качестве поддержки Израиля.
Тогда все-таки Израиль спровоцировал конфликт, а американцы подключились позже — нанесли удары по ядерным объектам и назвали это своей победой. Сейчас мы видим, что основную инициативу проявляют именно ястребы в Вашингтоне, а Израиль действует скорее как их помощник.
Начавшаяся 28 февраля американо-израильская военная кампания носит масштабный характер и направлена на достижение радикальных задач, комментирует Марьясов. В их числе — уничтожение высшего военно-политического руководства, ликвидация военных объектов, прежде всего, пусковых ракетных установок и, в конечном счете, смена режима ИРИ.
Политическая система Ирана демонстрирует завидную устойчивость. Место погибших военных командиров занимают более молодые и решительные люди. Вооруженный конфликт расширяется и никто не знает, когда и как он может завершиться, но очевидно, что он будет иметь серьезные последствия для всех.
Эксперты обращают внимание, что нынешняя военная операция вышла далеко за пределы Ирана. Серьезные потери несут все участники конфликта и другие страны Персидского залива. В Иране уничтожены сотни объектов гражданской инфраструктуры, число погибших мирных жителей, включая детей, уже подходит к двум тысячам человек, комментирует Марьясов. В Израиле помимо военных объектов разрушены сотни жилых домов, есть убитые и раненые. В странах Персидского залива нанесен ущерб жилой и гостиничной инфраструктуре.
Впервые, наверное, со времен Второй мировой войны мы увидели кадры горящих американских баз по всему миру. Это нанесло колоссальный репутационный ущерб и администрации Трампа, американскому ВПК, США в целом. Все это бьет по рейтингам Трампа — порядка 70% американцев негативно воспринимают действия США в отношении Ирана. То есть это резко ослабляет позиции республиканцев в преддверии выборов в Конгресс. Все эти факторы, думаю, заставят Трампа уже в ближайшие недели начать выходить из конфликта. Другое дело, что Иран может не дать Трампу этого сделать.
Аналитики подчеркивают, что бомбардировка нефтегазового сектора, перекрытие Ираном Ормузского пролива усиливают топливный энергокризис во всем мире. Но это далеко не все последствия первых 12 дней войны на Ближнем Востоке.
Самым опасным для режима ядерного нераспространения может стать решение ИРИ создать собственное ядерное оружие в качестве сдерживания в отношении США и Израиля.
Если это произойдет, Ближний Восток получит не просто затяжной конфликт, а новую гонку вооружений с непредсказуемым финалом.